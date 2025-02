Geldspritze aus Indien: Bajaj zahlt 50 Millionen Euro für KTM

Bei KTM geht es Schlag auf Schlag: Am Montag hat um 16 Uhr die Gläubigerausschuss-Sitzung begonnen, die auch der Vorbereitung auf die entscheidende Sanierungsplan-Tagsatzung am Dienstag am Landesgericht Ried dient. Wie die OÖNachrichten erfahren haben, informiert Insolvenzverwalter Peter Vogl dabei, dass es nun ein deutliches Bekenntnis von Bajaj aus Indien zu KTM gibt und das Unternehmen in Vorleistung geht. Der Miteigentümer der KTM-Mutter Pierer Mobility hat demnach angekündigt,