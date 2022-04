Geldregen für heimische Gründer: 2021 flossen 1,24 Milliarden Euro

Das vergangene Jahr hat der heimischen Gründerszene einen weiteren Finanzierungsrekord gebracht. Österreichische Start-ups erhielten in Summe 1,24 Milliarden Euro, in etwa fünf Mal so viel wie im Jahr zuvor. Damals, 2020, hatten Investitionen von 212 Millionen Euro ebenfalls einen Höchstwert bedeutet.

Diese Zahlen legte die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY gestern, Freitag, vor. Zurückzuführen ist der deutliche Anstieg im vergangenen Jahr vor allem auf zwei Finanzierungsrunden: Die Krypto-Handelsplattform Bitpanda erhielt 367 Millionen Euro von Investoren, die Nachhilfeplattform GoStudent 275 Millionen Euro.

Einen Rückgang gab es hingegen bei der Zahl der Finanzierungsrunden, und zwar von 145 auf 130. Österreich sei damit der einzige Top-15-Start-up-Standort in Europa, wo 2021 weniger Finanzierungsrunden verzeichnet wurden als 2020, sagt Florian Haas, Leiter des Start-up-Ökosystems bei EY. "Das hängt einerseits mit dem sprunghaften Anstieg 2020 zusammen, andererseits aber auch damit, dass in Österreich größere Finanzierungsrunden mit Fokus auf Skalierung abgeschlossen wurden. Es ist viel Liquidität auf dem Markt."

Haas sieht trotzdem Verbesserungsbedarf, vor allem politischen: "Heimische Start-ups haben in vielen Fällen nicht wegen, sondern trotz der Rahmenbedingungen Erfolg." Es brauche eine attraktivere Gesellschaftsform, die Möglichkeit einer Mitarbeiterbeteiligung und eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte. Schweden zeige vor, wie es als kleineres Land gehen könne.

Gründermetropole London

Europaweit verdoppelte sich das Finanzierungsvolumen im Vorjahr auf 88 Milliarden Euro. Das meiste Risikokapital bekamen britische, deutsche und französische Start-ups. Bei den Metropolen lag London mit 20,3 Milliarden Euro vor Berlin (10,5), Paris (9,3), München (4) und Wien (eine Milliarde). (rom)