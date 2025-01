Geld sparen im neuen Jahr: So funktioniert die 1-Cent-Challenge

Wer sich für ein neues Jahr vornimmt, mehr Bares auf die Seite zu legen, scheitert oft an der Umsetzung. Mit spielerischen Methoden, bei denen regelmäßig nur kleine Beiträge zurückgelegt werden, kann das Sparen aber auch Spaß machen - besonders, wenn am Ende des Jahres ein ordentlicher Geldbetrag zusammengekommen ist. Wir stellen drei "Spar-Challenges" vor und zeigen, was sie bringen.

1. Die 1-Cent-Challenge

Mit einem Cent beginnen, danach Tag für Tag ein klein wenig mehr Geld zur Seite geben und am Jahresende auf eine stattliche Summe zurückgreifen: Das kann mit der sogenannten "1 Cent Sparen"-Methode gelingen. Wenn man sie konsequent umsetzt (und am 1. Jänner damit begonnen hat), kann man sich am Ende des Jahres über 667,95 Euro freuen.

So funktionierts:

Am ersten Tag beginnt man mit einem Cent, am nächsten Tag sind es zwei, tags darauf drei Cent. Am letzten Tag im Jahr legt man 365 Cent (3,65 Euro) weg (bei Start am 1. Jänner). Die einzelnen Beträge sind ziemlich klein, summieren sich aber zu einem ordentlichen Sparbetrag von maximal 667,95 Euro zum Jahresende. Der Nachteil: Immer die richtige Cent-Anzahl zur Hand zu haben, kann zur Herausforderung werden.

2. Die 52-Wochen-Challenge

Maximal 1378 Euro kommen mit dieser Sparmethode zusammen. Die stetige Wiederholung hilft dabei, eine Routine beim Sparen zu entwickeln.

So funktionierts:

Die Sparsumme wird pro Woche um einen Euro gesteigert. In der ersten Woche spart man einen Euro, in der zweiten Woche zwei Euro und so fort. In der letzten Woche des Jahres wandern dann 52 Euro ins Sparschein. Die Methode lässt sich auch umkehren, indem man mit den großen Beträgen am Anfang des Jahres startet und den Betrag wöchentlich reduziert. 1378 Euro würden zum Jahresende zusammenkommen, wenn man in der ersten Jänner-Woche begonnen hat.

3. Die 1-Prozent-Challenge

Eine kleinere Summe kann auf diese Art und Weise gespart werden. Dafür schränkt die 1-Prozent-Challenge im besten Fall auch nicht zu sehr ein, was es leichter macht, durchzuhalten.

So funktionierts:

Bei dieser Methode geht es darum, jeden Monat ein Prozent des Einkommens zu sparen. Bei einem Netto-Einkommen von 1500 Euro beispielsweise entspricht das 15 Euro pro Monat. Bei 14 Monatsgehältern im Jahr käme Ende Dezember ein Betrag von 210 Euro heraus. Auch ein höherer Prozentsatz ist möglich.

