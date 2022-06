Die Invest AG, der Beteiligungsfonds der Raiffeisenlandesbanken Oberösterreich und Steiermark, und die Europäische Kommission investieren "eine mittlere einstellige Millionensumme" in das Start-up Aviloo. Dieses in Wiener Neudorf ansässige und 2018 gegründete Unternehmen hat Tests entwickelt, um den Zustand von Antriebsbatterien in Elektrofahrzeugen schnell festzustellen. Das gilt als Schlüssel für die Entwicklung eines Gebrauchtwagenmarktes für E-Fahrzeuge.