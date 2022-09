Die Nachricht kommt zur Unzeit: An den heimischen technischen Universitäten dürfte es im beginnenden Wintersemester zu einem deutlichen Rückgang der Neueinschreibungenan kommen. Das, obwohl die Digitalisierungsuni in Linz in den Startlöchern steht. Der Trend dürfte Insidern zufolge bundesweit ähnlich sein.