Um durchschnittlich 20 Prozent legte die Datennutzung in Österreich während des Corona-Lockdowns ab März zu. Zu Spitzenzeiten in der Früh war die Auslastung noch höher. Weil die meisten Menschen von zu Hause arbeiteten und surften, häuften sich die Befürchtungen, die Netze könnten an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen und die Internetversorgung ins Stocken geraten.