Gehaltsverhandlungen im Handel im Inflationsstress

Die Kollektivvertragsverhandlungen für die Handelsangestellten stehen üblicherweise im Schatten der Metallerverhandlungen und laufen mit weniger öffentlichem Getöse ab. Weil die wirtschaftliche Lage in etlichen Handelsbranchen angespannt ist, könnte das Ringen um ein deutliches Gehaltsplus heuer härter als sonst werden.

Von Oktober 2022 bis September 2023 lag die Inflation bei 9,2 Prozent, das sei die Basis für die Verhandlungen. Aufgrund der hohen Teuerung brauche es "eine faire und dauerhafte Erhöhung der Gehälter und Lehrlingsentschädigungen", so die gewerkschaftliche Chefverhandlerin Helga Fichtinger von der GPA. Wirtschaftlich florierende Unternehmen könnten auch zusätzlich eine steuerfreie Einmalprämie auszahlen, sagte die GPA-Vertreterin am Donnerstagabend vor Journalisten in Wien.

Am Dienstag geht es los. Vier Termine sind bis Ende November anberaumt. Weil wegen der rezessiven Entwicklung der Handel leide und etliche Branchen bei steigenden Preisen Umsatz verlieren würden, kann sich Handelsobmann Rainer Trefelik keinen hohen Abschluss vorstellen. Dazu fehle ihm die Fantasie, sagte er am Freitag.

