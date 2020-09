Gegendarstellung zu Dayli-Prozess

Auf nachrichten.at wird in dem Artikel des Wirtschaftsteils vom

12.09.2020 und in der Printausgabe vom 12.09.2020 jeweils mit der Überschrift "Dayli-Prozess wird fortgesetzt" und der Unterüberschrift "Am 22. September müssen sich die Ex-Dayli-Chefs Rudolf Haberleitner und Peter K. wegen der Pleite der Drogeriekette im Jahr 2013 erneut in Linz vor Gericht verantworten“ die Behauptung wiedergegeben, Peter K. werde "grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen vorgeworfen" und müsse sich als Angeklagter erneut vor Gericht verantworten.

Diese Behauptungen sind unrichtig: Gegen den ehemaligen Geschäftsführer, Peter K., ist kein Strafverfahren anhängig, er wurde von dem Vorwurf, während seiner Geschäftsführung grob

fahrlässig Gläubigerinteressen beeinträchtigt zu haben, bereits am 05.05.2020 von dem Landesgericht Linz rechtskräftig freigesprochen.