Gegendarstellung gemäß § 9 MedienG

In der Onlineausgabe der Oberösterreichischen Nachrichten wird im am 10. September 2019 veröffentlichten Bericht mit der Überschrift „Vorwärts Steyr: Finanzmarktaufsicht hat den Dressensponsor im Visier“ behauptet, dass Herr Peter Bös hinter einem Unternehmen namens Falcoon stehe. Diese Behauptung ist unrichtig. Herr Peter Bös ist weder Eigentümer noch Geschäftsführer dieses Unternehmens und war auch in dessen Gründung nicht involviert. Er übt keinen Einfluss auf das Unternehmen namens Falcoon aus.

