Geförderte Häuslbauer: Zahl dürfte unter 1000 fallen

Das Land Oberösterreich hat im Jahr 2022 den Bau von 1136 Eigenheimen gefördert. Das waren um 33 mehr als im Jahr davor. Heuer erwartet Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP), dass es weniger als 1000 sein werden, wie er bei der Präsentation der Wohnbaubilanz sagte.

Das sei neben der generell unsicheren Lage und den hohen Kosten vor allem den seit August geltenden strengeren Vergaberegeln für Bankkredite geschuldet. "Diese Verordnung gehört abgeschafft", sagte Haimbuchner. Häuslbauer brauchen nicht nur Wohnbauförderung, sondern auch Bankkredite. Wie berichtet, soll es nach Beratungen des Finanzmarktstabilitätsgremiums im April Lockerungen bei Zwischenfinanzierungen geben. Das sei ein erster Schritt, sagte Irene Simader, Leiterin der Wohnbau-Abteilung des Landes. Haimbuchner kündigte an: "Wir haben eigene Maßnahmen in der Schublade, um die Eigenheim-Förderung noch attraktiver zu machen." Vorher warte man aber die tatsächliche Anpassung der Verordnung ab.

Vor zehn Jahren hatte das Land noch den Bau von rund 2500 Eigenheimen gefördert. Der Rückgang seither ist auch damit zu erklären, dass Häuslbauer auf die Wohnbauförderung verzichteten, weil die Zinsen ohnehin niedrig waren. Das könnte sich nun wieder ändern.

Im mehrgeschoßigen Wohnbau hat das Land im Vorjahr den Bau von 1559 Mietwohnungen gefördert (minus 151) – mit einem Sonderprogramm wegen der hohen Baukosten. Auch heuer sollen es mindestens 1500 sein. Die Kritik der Bauinnung, wonach laut 13 von 15 Firmen das Bauen mit der Baukosten-Obergrenze des Landes unmöglich sei, sagte Haimbuchner: "Alle, die willens sind, bauen. Das werden viele sein. Ich weiß das." Bei Gebäuden mit neun bis zwölf Wohnungen werde es Einzelfall-Prüfungen geben. Hier könnten also doch Ausnahmen zum Tragen kommen.

Haimbuchner betonte, dass in zehn Jahren so viel gebaut worden sei wie noch nie und wie in keinem anderen Bundesland. Darum liege Oberösterreich mit 5,6 Euro pro m² Miete (ohne Heizung, Betriebskosten) um 8,2 Prozent unter dem Österreichschnitt. 2009 sei es in Oberösterreich noch teurer gewesen.

Das Land hat 2022 auch 608 Eigentumswohnungen (plus 197) und 5979 Sanierungen (minus 1665) gefördert. Die ausbezahlte Wohnbehilfe betrug 52,2 Millionen Euro (minus 2,3 Millionen).

SP-Klubvorsitzende Sabine Engleitner-Neu forderte Verbesserungen bei der Wohnbeihilfe.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens

