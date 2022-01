Gedränge in der Nische: Das schwierige Geschäft mit der Lebensmittelzustellung

Nicht nur Pizza oder Pasta, sondern auch Milch, Brot, Wein und Bananen auf Knopfdruck: Seit Ausbruch der Pandemie landen Lebensmittel häufiger in den virtuellen Einkaufstaschen der Österreicher (siehe Infobox). Und dies, obwohl stationäre Supermärkte in der Krise als Teil der kritischen Infrastruktur nie ihre Pforten geschlossen haben.

Was Kunden Komfort, Zeitersparnis und Schutz vor überfüllten Filialen bieten soll, verändert den Lebensmittelhandel – wenn auch noch auf niedrigem Niveau. Die etablierten Spieler Spar, Rewe, Hofer, Lidl, Unimarkt und MPreis erhalten von zwei Seiten Konkurrenz: zum einen von reinen Online-Lieferdiensten wie mjam, Gurkerl, Alfies und Jokr, hinter denen großteils Investoren aus dem Ausland stehen. Und zum anderen von lokalen und regionalen Produzenten, die ihre Waren in der näheren Umgebung zustellen.

Dass der Konkurrenzkampf im Online-Lebensmittelhandel zugelegt hat, bestätigt Werner Schickmayr. Der Manager half 2014 mit, den Onlineshop bei Unimarkt hochzuziehen. Das Trauner Unternehmen zählte damals zu den Pionieren. "Wir waren mutig, haben aber strategisch entschieden, uns in Richtung Digitalisierung zu öffnen", sagt Schickmayr im Gespräch mit den OÖN.

Unimarkt liefert Bestellungen bis 16 Uhr am nächsten Tag in Zusammenarbeit mit der Post aus und deckt 80 Prozent der Haushalte ab. Trotz vermehrten Wachstums in der Pandemie hielten sich die Online-Erlöse in Summe gesehen in Grenzen, räumt Schickmayr ein. "Wir machen mit 8000 Online-Produkten den Umsatz von einigen stationären Filialen."

Geringe Margen, teure Logistik

Die bescheidenen Erlöse sind neben der in Österreich hohen Versorgungsdichte mit stationären Supermärkten ein Hauptgrund, warum sich Lebensmittelhändler hierzulande online schwertun. Geringe Margen, vergleichsweise teure Logistik und die Verderblichkeit der Waren wirkten bisher für Händler abschreckend.

Im November des Vorjahres wagte der Diskonter Hofer den Schritt ins Internet. "2020 haben wir zum ersten Mal messbar gesehen, dass uns Umsätze entgangen sind, weil wir kein Onlineangebot in der Zustellung hatten", sagte Konzernchef Horst Leitner damals. Auf Anfrage heißt es von Hofer, man sei mit dem bisherigen Bestellaufkommen "sehr zufrieden". Derzeit stellt Hofer nur in Wien Lebensmittel zu, der Diskonter mit Zentrale in Sattledt erwägt aber, das Service auch auf andere Bundesländer auszuweiten.

Gelassen sieht Dominik Neuwirth die Situation auf dem Markt. "Wer klein und wendig ist, hat online Vorteile gegenüber Großen", sagt der Geschäftsführer von mjam market. Der Online-Supermarkt liefert Lebensmittel in Linz, Wien, Salzburg und Graz aus. Die Hemmschwelle, Produkte online zu kaufen, sei gesunken, sagt Neuwirth und ergänzt: "Dieser Trend wird auch die Krise überdauern."

Zahlen und Fakten