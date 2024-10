Gebäudereiniger: Erste KV-Runde verlief "konstruktiv"

Nachdem die Metaller im Vorjahr einen zweijährigen Lohnabschluss vereinbart haben, fällt heuer deren traditionelle Eröffnung der Herbstlohnrunde für den Kollektivvertrag (KV) 2025 aus. Zu den ersten gehören nun die Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger, die sich gestern, Dienstag, zur ersten KV-Runde getroffen haben. Konkrete Forderungen wurden noch nicht ausgetauscht, die Gewerkschaft vida sprach aber danach von einer "konstruktiven" Gesprächsrunde.

vida-Verhandlerin Ursula Woditschka nannte als Ziel der heurigen KV-Runde, die Lohnunterschiede innerhalb der Branche auszugleichen. Dafür will die Gewerkschaft eine Anpassung der Lohngruppen von sechs auf vier erreichen. "Dadurch sollen Niedrigstverdiener:innen, wie etwa Spitalsreiniger:innen, besser gestellt werden", so Woditschka. Weiters werden mehr planbare Freizeit und zusätzliche Erholungsmöglichkeiten gefordert. Am 24. Oktober wird weiter verhandelt.

