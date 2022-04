Gazprom-Tochter: Rätselraten um die Schließung

Nur hinter vorgehaltener Hand werden Vermutungen geäußert. So könne es sein, dass Russland weiteren Sanktionen wie einer Enteignung der deutschen Beteiligungen zuvorkommen wolle. Russland hat über staatlich dominierte Firmen in Deutschland etliche Beteiligungen an Leitungen, Raffinerien, aber auch an Gasspeichern.

Zu diesen Gasspeichern gehört Haidach, einer der größten Speicher Mitteleuropas, der im Grenzgebiet zwischen Oberösterreich und Salzburg liegt. Sollten sich aus der Belieferung aus Haidach wegen der Stilllegung Probleme ergeben, würde dies Österreich nicht treffen, denn von Haidach aus wird der deutsche Markt beliefert. Der Speicher ist aber fast leer.

Grundsätzlich liefert Russland aber nach wie vor die vereinbarten Gasmengen nach Europa, derzeit sogar nahe an den möglichen Höchstmengen.