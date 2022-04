Gazprom gibt seine deutsche Tochterfirma auf

Der russische Gasriese Gazprom gibt seine deutsche Tochter Gazprom Germania auf. Der Konzern teilte mit, sich von Gazprom Germania GmbH und deren Beteiligungen, darunter die Firma Gazprom Marketing & Trading, zurückzuziehen. Das Unternehmen verfügt über große Gasspeicher in Deutschland und Österreich.

Der russische Mutterkonzern war bisher alleiniger Eigentümer. Zu den Beteiligungen von Gazprom Germania gehören auch Töchter in der Schweiz und in Tschechien. Geschäftsfelder von Gazprom Germania sind der Handel, Transport und die Speicherung von Erdgas.

Die 1990 gegründete Gesellschaft Gazprom Germania verfügt über ihre Tochter Astora über Gasspeicher in Deutschland und Österreich mit einer Kapazität von insgesamt sechs Milliarden Kubikmeter. In Deutschland gehören die Speicher im deutschen Rehden und in Österreich in der Salzburger Ortschaft Haidach dazu.

Der Erdgasspeicher Haidach im Grenzgebiet von Oberösterreich und Salzburg ist ein Gemeinschaftsprojekt der österreichischen RAG mit der russischen Gazprom Export und der deutschen Wingas.

Speicher in Kronstorf stillgelegt

Kritik übt der Geschäftsführer der Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich, Gottfried Kneifel, daran, dass die OMV 2017 beschlossen hat, in Kronstorf den Gasspeicher Thann stillzulegen. "Dabei hätte man hier 250 Millionen Kubikmeter speichern können. Weitsichtig war das nicht. Jetzt wird der Speicher mit Wasser gefüllt und ist nicht mehr funktionstüchtig", sagt Kneifel. Bei der OMV heißt es, der Speicher Thann sei vergleichsweise klein gewesen sei. Statt dort notwendige Investitionen zu tätigen, habe man in einem anderen Speicher die Kapazität um 250 Millionen Kubikmeter erweitert, sagt ein OMV-Sprecher.

Keine Gasheizung-Förderung

Die Energie AG hat ihre Aktion zur Förderung von Gasheizungen gestoppt. Dass vor der aktuellen geopolitischen Situation von einem Landesversorger nach wie vor Gasheizungen gefördert wurden, war kritisiert worden. Die Aktion war Teil des Programms "Raus aus Öl".