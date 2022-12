Gasverbrauch in Europa sinkt, Autonutzung in Österreich kaum

Zwischen August und November ist der Erdgasverbrauch in der EU um ein Fünftel gegenüber dem Durchschnittsverbrauch in den Vorjahreszeiträumen seit 2017 gesunken. Große Unterschiede gab es laut Statistikbehörde Eurostat aber zwischen den Mitgliedsstaaten: Während Finnland rund 53 Prozent weniger Gas verbrauchte, stieg der Gasverbrauch in Malta um sieben Prozent. Laut Eurostat sparten 18 von 27 Ländern 15 Prozent oder mehr Gas ein. Dieses Ziel haben sich die EU und die Mitgliedsländer, wie berichtet, im Gas-Notfallplan freiwillig auferlegt.

In Österreich wurde wegen der hohen Spritpreise zuletzt zwar kaum weniger mit dem Auto gefahren, dafür etwas langsamer. Das geht aus einer Studie im Auftrag des Autofahrerclubs ÖAMTC hervor. Dafür wurden anonymisierte Handydaten ausgewertet. Der leichte Rückgang gefahrener Kilometer im Vergleich zu 2019 liege an Corona-Quarantäne und Homeoffice und weniger an Spritpreisen, sagt Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung.

Höhere Entgelte trotz Hilfen

Der Regulator E-Control kündigte höhere Netzentgelte für Strom und Gas im Jahr 2023 an – trotz Staatshilfen. Ein Teil der Netzkosten werde von Marktpreisen beeinflusst. Im ersten Halbjahr sollen mit einem Gesetz rund 60 Prozent der Mehrkosten beim Stromnetz abgefangen werden. Dafür wird der Bund 260 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

