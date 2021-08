Gastronomie und Hotellerie fehlen 21.000 Mitarbeiter

Der österreichischen Gastronomie und Hotellerie fehlen aktuell rund 21.000 Mitarbeiter. Die Auslastung im Sommer liege im Durchschnitt bei lediglich 50 Prozent, so Gastro-Branchenobmann Mario Pulker und die Obfrau des Fachverbands Hotellerie in der Wirtschaftskammer, Susanne Kraus-Winkler, gestern in einem Pressegespräch.

"Ein Drittel hat ein veritables Problem, Mitarbeiter zu finden", sagte Pulker. Viele Beschäftigte von Saisonbetrieben seien im vergangenen Jahr zwischen zwei Saisonen wegen der Corona-Lockdowns in ein Loch gefallen und dadurch zum Arbeitsmarktservice gekommen. Betriebe wiederum, die ganzjährig offen haben, hätten ihre Mitarbeiter mithilfe von Kurzarbeit "durchgetragen".

Der Hotellerie fehlt vor allem Personal im Küchen- und Servicebereich sowie Hilfskräfte. Auch hier gestaltet sich die Suche schwierig. Laut Kraus-Winkler seien teilweise noch gar nicht alle Beschäftigten aus dem EU-Ausland zurück nach Österreich gekommen. Fünf Prozent hätten sich neu orientiert, so die Obleute.

"Genug haben umgesattelt"

Diese Erfahrung hat auch Simone Gastberger, Juniorchefin des Eventresorts Scalaria in St. Wolfgang, gemacht: "Ich kenne genug, die umgesattelt haben", sagte sie im Gespräch mit den OÖNachrichten. Der Hotelbetreiberin, die aktuell rund 120 Personen beschäftigt und im Jahresschnitt an die 80, fehlen selbst knapp 20 Mitarbeiter – und das quer durch alle Abteilungen.

Wie kann man gegensteuern? "Dienstleistungsberufe müssen jungen Menschen wieder schmackhaft gemacht werden, sie brauchen eine Perspektive", so Gastberger. Einen Hebel sieht sie beispielsweise in finanziellen Anreizen wie Boni für jene, die sich für die Hotellerie oder Gastronomie entscheiden.

Angesichts steigender Kosten geht die Branche von Teuerungen aus. "Es wird an einer Preissteigerung in der Zukunft nichts vorbeiführen", sagte Kraus-Winkler. "Es geht sich nicht aus, rechts mehr auszugeben, als links reinkommt", so Pulker. Gastberger sieht das ähnlich: "Dann muss aber auch die Qualität stimmen und regional eingekauft werden."

Steuerentlastung verlängern

Pulker pocht zur Entlastung der Betriebe auf eine Verlängerung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes um ein Jahr. Gasthäuser, Tourismus- und Kulturbetriebe zahlen seit Juli 2020 statt zehn bzw. 13 nur fünf Prozent. Die Regelung läuft eigentlich mit Jahresende aus.