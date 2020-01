Gastro-Versorger wächst

Der Lebensmittelgroßhändler Transgourmet Österreich GmbH (vormals C+C Pfeiffer) mit Sitz in Traun erhöhte seinen Nettoumsatz 2019 um 9,8 Prozent auf 616 Millionen Euro, teilten die Geschäftsführer Thomas Panholzer und Manfred Hayböck mit. Die "stetig wachsenden" Ergebniszahlen des Schweizer Unternehmens wurden nicht beziffert.

Transgourmet Österreich ist mit 1730 Mitarbeitern und 24,5 Prozent Marktanteil Marktführer. Der Händler führt das Wachstum vor allem auf zwei Faktoren zurück: erstens die Übernahme von "Gastro-Profi" mit 35 Millionen Euro Umsatz. Dieser hat sich auf italienische Lebensmittel und Ethno-Food spezialisiert. Zweitens wurde das click&Carry-Angebot gut angenommen. Hier bestellen die Kunden die Waren online und holen sie kurz danach fertig zusammengestellt ab. Ebenfalls zum Wachstum beigetragen haben die Eigenmarken, deren Anteil mittlerweile bei knapp einem Fünftel der Umsätze liegt. Ein neuer Standort in Tirol, Pinzgau oder in Westösterreich stehe am Plan. Das größte Umbauprojekt mit fünf Millionen Euro stelle das Zentrallager in Traun dar. Insgesamt werden heuer 30 Millionen Euro investiert.