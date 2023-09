Gasbohrungen in Molln: "Nur eine kleine Gruppe ist dagegen"

Bild: (Wikipedia Common Use)

Man wolle das "falsche Bild zurechtrücken": Aus diesem Grund lud der Vorstandschef der australisch-österreichischen Gasförderungsfirma ADX, Paul Fink, am Donnerstag zu einer Pressekonferenz in Linz. Die knapp 4000 Einwohner Mollns seien nicht wie bisher medial dargestellt gegen die Probebohrungen - im Gegenteil - ein Großteil habe nichts dagegen oder sei sogar dafür, hieß es. Es gäbe eine lange Liste an Unterstützern, zu der neben Anrainern - ein Landwirts-Ehepaar trat bei der Pressekonferenz auf - auch in Molln ansässige Unternehmer wie Kurt Bernegger und Christof Piesslinger zählen.

Hintergrund ist ein mögliches Erdgasvorkommen in Molln: Wie berichtet, wird nahe des Naturschutzgebietes Jaidhaus Gas mit einer Gesamtenergiemenge von 270 Terrawattstunden (der Jahresverbrauch in Österreich beträgt 96 Twh) vermutet - der Wert beträgt 10 Milliarden Euro. Probebohrungen auf einer Fläche von 5100 Quadratmetern (Dauer: sechs bis acht Wochen) sollen Aufschluss über das tatsächliche Vorkommen bringen, danach steht die Förderung im Raum. "Heimisches Erdgas leistet einen wichtigen Beitrag zum globalen Klimaschutz", sagte ADX-Vorstandschef Fink. Es sei viel sauberer als LNG-Gas, denn es finde kein Fracking statt. Außerdem könne Österreich so unabhängiger von Gasimporten aus dem Ausland werden.

Vorwürfe gegen "Befindlichkeitstruppe"

Gegen die Bohrung, Projektname "Welchau-1", stellt sich die Initative "ProNaturSteyrTal": Ihrer Ansicht nach gefährdet das Bohrprojekt die seltenen Arten im Naturschutzgebiet und den Nationalpark Kalkalpen durch Lärm und Lichtverschmutzung. Betroffen ist zum Beispiel eine gefährdete Fledermaus-Art, heißt es von der Initiative. Auch die Auswirkungen auf das Grund- und Oberflächenwasser sei nicht absehbar. Die Gewinnung fossiler Energie stehe außerdem im Gegensatz zu den Klimaschutzbemühungen.

ADX-Chef Fink bezeichnete "ProNaturSteyrtal" bei der Pressekonferenz als "Befindlichkeitstruppe", die nur aus wenigen Personen bestehe. Sie hätten zahlreiche Unwahrheiten über das geplante Bauvorhaben und das Unternehmen verbreitet. So hätte die Initiative von 25 Bohrtürmen berichtet, tatsächlich würde es nur fünf oder sechs Bohrstellen geben, sollte das Projekt schlussendlich genehmigt werden. Auch die Behauptung, dass ADX in den Panama-Papers auftauchen würde, sei nicht wahr, sagte Fink. "ProNaturSteyrtal" warf ADX als Reaktion darauf in einer Aussendung "Stimmungsmache" vor.

Unterstützung erhalten ADX und die Interessensgemeinschaft "ProGasMolln" aus der Gemeindepolitik: Ebenfalls bei der Pressekonferenz anwesend war SPÖ-Gemeinderat Martin Schober. "Nur eine kleine Gruppe ist dagegen, der restlichen Bevölkerung ist es entweder egal oder sie ist dafür", beschrieb er die Stimmung zu den möglichen Bohrungen in der Nationalparkgemeinde. Alle vier Parteien im Gemeinderat seien sich einig, dass man nicht gegen das Projekt auftrete: "Es kann eine gute Sache sein, von der wir profitieren". Er persönlich sei der Ansicht, dass das Gas lieber in Österreich in umweltfreundlicher Form gewonnen werden sollte als im Ausland zugekauft.

"Wir treten als Gemeinde einstimmig auf", sagte Schober und ergänzte: "Das kommt nicht oft vor." Sein Parteikollege Andreas Rußmann, Bürgermeister von Molln, verhalte sich neutral. Der Ortschef sagte gegenüber den OÖNachrichten, dass der heutige Termin nicht mit ihm abgestimmt wurde. "Seitens des Gemeinderats gibt es keine Beschlusslage für oder gegen die Probebohrung."

Bohrungen noch in diesem Jahr?

Von der Montanbehörde wurden die Probebohrungen bereits genehmigt, ein umweltrechtlicher Bescheid des Landes Oberösterreich ist noch ausständig. Ausschlag geben könnte dabei ein Naturschutzgutachten: Wie berichtet, bewertete der Gutachter unter anderem die Punkte "Emissionen", "Erholungswert" und "Landschaftsbild" negativ, die Rede ist da von wesentlichen Beeinträchtigungen. Die Beifügungen "wesentlich" und "erheblich" könnten entscheidend sein. Die Störung des Landschaftsbildes sei nur temporär, sagte ADX-Vorstandschef Paul Fink dazu. Demgegenüber stehe der langfristige wirtschaftliche Nutzen.

Die Stellungnahme von ADX werde bis spätestens 15. September eingereicht, kündigte Fink an. Vonseiten des Unternehmens wird damit gerechnet, dass die Entscheidung bis Mitte bzw. Ende Oktober bekannt gegeben wird. Im Falle einer positiven Beurteilung ist geplant im November und Dezember mit der Errichtung des Bohrplatzes zu beginnen, sagte Alan Reingruber, Österreich-Chef von ADX. Von Dezember bis Februar könnte dann nach Gas gebohrt werden.

