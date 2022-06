Gasspeicher in Österreich bereits zu 40 Prozent voll

Tschechien kommt gar auf 70,5 Prozent, Ungarn hingegen nur auf 36,5 Prozent. Allerdings hat Österreich im EU-Vergleich relativ hohe Gasspeicher-Kapazitäten, die ungefähr dem Verbrauch eines ganzen Jahres entsprechen.

Laut dem heutigen Lagebericht der Austrian Grid Management AG (AGGM) ist die heimische Versorgung "uneingeschränkt gewährleistet" Zum Speicherstand schreibt die AGGM: "Die Speicher werden weiterhin, aber in geringerem Ausmaß als in der letzten Woche, befüllt."

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) wies darauf hin, dass am Freitag wieder weniger Gas aus Russland gekommen ist. Derzeit beträgt der Speicherstand in Österreich etwas über 40 Prozent, was einer Füllmenge von rund 38,9 Terawattstunden entspricht. Allerdings ist der strategisch wichtige Gasspeicher Haidach in Salzburg nicht an das österreichische, sondern an das deutsche Gasnetz angeschlossen. Der monatliche Verbrauch um diese Jahreszeit beträgt knapp unter vier Terawattstunden, wobei davon rund zwei Drittel auf die heimische Industrie entfallen. Im Vorjahr hat Österreich etwa 96 TWh Gas verbraucht.

In Blickrichtung des Krieges in der Ukraine sagte Gewessler: "Gaslieferungen sind für Russland ein Werkzeug in der aktuellen Auseinandersetzung. Da dürfen wir uns keinen Illusionen hingeben. Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet, bis hin zu einem vollständigen Lieferstopp aus Russland."

Lieferstopp für Frankreich

Wie am Freitag auch bekannt wurde, ist die Lieferung von russischem Erdgas in mehrere europäische Länder gedrosselt oder komplett ausgesetzt worden. Frankreich erhält laut Angaben des Netzbetreibers GRTgaz seit Mittwoch kein russisches Gas mehr. Auch die Slowakei, Deutschland und Italien berichteten von geringeren Liefermengen.