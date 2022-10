Gaspreise sollen Bremse statt Deckel erhalten

Um den Haushalten und Betrieben in der EU zu helfen, die besonders unter den hohen Energiekosten leiden, sollen die 27 Staaten 40 Milliarden Euro erhalten. Das Geld soll aus der Regionalförderung umgeschichtet und zur Entlastung der am meisten von der Preiskrise betroffenen Bürger und Wirtschaftssektoren verwendet werden. Das hat Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag als Teil eines ganzen Pakets vorgeschlagen.