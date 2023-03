"Gaspreis geht in die richtige Richtung"

"Es ist ein Signal, dass es in die richtige Richtung geht", sagt Friedrich Pöttinger, Geschäftsführer der Energie Ried. Sein Unternehmen hat am Freitag angekündigt, den Gas-Arbeitspreis für die rund 1500 Haushalts- und Kleingewerbekunden per 1. Mai um 45 Prozent von 21,59 Cent brutto pro Kilowattstunde (kWh) auf 11,99 Cent zu senken. Das gilt für Bestands- und Neukunden. Es gibt eine Preisgarantie bis Ende September 2024.