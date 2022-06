Gasnotfallplan: 25 Kriterien und "Brot vor Stahl"

"Die Klima- und Energiewende muss vor allem ökonomisch gedacht werden, weil die Auswirkungen auf alle Bereiche gravierend sein werden. Gleichzeitig dürfen wir nicht die Augen vor einem drohenden Gaslieferstopp seitens Russlands oder möglichen Engpässen verschließen", sagen die beiden Generalsekretäre Karlheinz Kopf (WKO) und Christoph Neumayer (IV).

Ministerin Gewessler zum Antiteuerungspaket:

Mit der Änderung des Gaswirtschaftsgesetzes und der Novelle des Energielenkungsgesetzes hätten Bundesregierung und Nationalrat erste Schritte in Richtung Rechtssicherheit gesetzt. Insgesamt vermissen Wirtschaft und Industrie "aber nach wie vor ein klares Konzept und Krisenmanagement für den Notfall oder Worst-Case-Szenarien, die leider keinesfalls auszuschließen" seien.

Gewessler ließ sich auch in der ORF-Pressestunde nicht in die Karten blicken. Beim von der Wirtschaft massiv eingeforderten Notfallplan, sollte das russische Gas ausbleiben, verwies sie auf das Prozedere: Als Erstes würde anhand von fünf Kriterien evaluiert, welche Situation vorliegt. Dann werde entschieden, welche Reaktion es braucht – und falls eine Energielenkung notwendig werde, werde entschieden, wie stark man eingreifen müsse. Dafür gebe es wiederum fünf Kriterien, aber grundsätzlich gelte: "Brot vor Stahl." Es sei auch "logisch", dass man bei den Großverbrauchern in der Industrie eingreife.

Ministerin Gewessler zu den Gasverträgen:

Die Verschiebung der Einführung der CO2-Bepreisung auf Herbst verteidigt die Ministerin. Es sei "legitim", in einem "Ausnahmejahr mit Preisschocks" diese mit der Auszahlung des Klimabonus zu harmonisieren. Dessen Erhöhung auf 250 Euro für alle argumentierte Gewessler damit, dass dies eine Antiteuerungsmaßnahme sei, die "huckepack" auf den Klimabonus gesetzt werde, quasi eine "Basismaßnahme gegen die Teuerung".

Auf die Frage, ob sie ausschließen könne, dass es angesichts der Teuerung zu einer weiteren Verschiebung der CO2-Bepreisung über den Herbst hinaus kommen könnte, antwortete die Klimaministerin: "Der CO2-Preis kommt, er ist ein wichtiges Instrument." Das System stehe, derzeit gehe es um die Harmonisierung des Zeitpunkts. Näheres wollte sie mit dem Verweis auf die derzeit laufenden Verhandlungen nicht verraten.