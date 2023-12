Gasleitung durch das Mühlviertel: Kritik an Gewessler

Die West-Austria-Gasleitung (WAG) wurde 1980 in Betrieb genommen. Nun sollen 40 Kilometer an erweiterter Leitung dazukommen.

LINZ. Um die Versorgungssicherheit mit Gas in Österreich abzusichern, sollte dringend eine 40 Kilometer lange Leitung durch das Mühlviertel errichtet werden, die die bestehende Leitung ergänzt. Rund um das 200 Millionen Euro teure Projekt gibt es aber eine Reihe an Fragen, nicht zuletzt an Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, die nichts zur Beschleunigung des Projekts beitrage. Acht Fragen und Antworten:

1 Welche Gasleitungen gibt es in Österreich?

Österreich ist ein Gas-Transitland und transportiert mehr Gas, als es selbst benötigt. In Österreich betreibt die Gas Connect Austria (GCA) zwei Fernleitungen für Gas: eine von Osten nach Süden, über die auch der norditalienische Raum versorgt wird, eine zweite von Osten nach Westen, das ist die West-Austria-Gasleitung (WAG) zwischen Oberkappel im Westen und Baumgarten im Osten. Die WAG ist 245 Kilometer lang. Dazu gibt es Verteilleitungen im ganzen Land.

2 Warum braucht es die Leitung zwischen Oberkappel und Bad Leonfelden?

Die Leitungen von Osten nach Westen sind traditionell viel leistungsstärker, weil über Jahrzehnte Gas von Russland nach und über Österreich Richtung Westen und Süden geliefert wurde. Das ändert sich gravierend. Wir wollen unabhängiger von russischem Gas werden, und durch eine Blockade von Gaslieferungen aus Russland nach Europa durch die Ukraine könnte das schneller gehen als erwartet. Es braucht also leistungsstarke Leitungen, die Gas über Deutschland nach Österreich transportieren können und auch in der Lage sind, Gas weiter in die Slowakei oder nach Tschechien zu liefern. Die neue Leitung wird überdies wasserstofftauglich und damit zukunftsfit sein. Die neue Leitung würde die Transportkapazität um 30 Prozent oder 27 Terawattstunden erhöhen.

3 Wie schnell kann diese Leitung gebaut werden?

Die GCA sagt, dass die Inbetriebnahme 2027 möglich sei. Auf politischer Ebene wird der Gesellschaft vorgeworfen, sie agiere zu langsam. Schon 2025 sei eine Inbetriebnahme möglich. "Das ist schlichtweg falsch", sagt GCA-Chef Stefan Wagenhofer. Zwar betrage die reine Bauzeit nur ein Jahr. Aber man müsse damit rechnen, dass die Genehmigungsverfahren deutlich länger betragen, und die Planungsarbeiten würden ebenfalls Zeit in Anspruch nehmen. Man müsse mit jedem einzelnen Grundeigentümer sprechen und Grunddienstbarkeiten neu vereinbaren, auch wenn die neue Leitung nur wenige Meter von der bestehenden gebaut wird, die Gas nach Deutschland liefern kann.

4 Wie könnte man den Bau beschleunigen?

Wagenhofer sagt, dass Klimaschutzministerin Gewessler mehrere Möglichkeiten hätte. Zum einen über ein Beschleunigungsgesetz, das kürzere Genehmigungsverfahren bringt, zum anderen über eine Förderung und schließlich auch über eine Neuordnung des Tarifsystems für die Durchleitung des Gases. Lauter Punkte, die die Grünen in Deutschland schon erledigt und damit den Import von Flüssiggas massiv forciert hätten.

5 Sind die GCA-Eigentümer für den Bau der Pipeline?

Die GCA gehört zu 51 Prozent dem Verbund, den Rest halten über die AS Gasinfrastruktur GmbH die deutsche Allianz-Gruppe und die italienische Pipelinegesellschaft SNAM. Alle stünden hinter dem Projekt, sagt Wagenhofer.

6 Warum will die GCA eine Förderung?

Die Leitung wird nicht deshalb gebaut, weil die Nachfrage derzeit so groß wäre. Im Gegenteil, sie soll die Versorgungssicherheit gewährleisten, wenn weniger oder kein Gas mehr aus dem Osten kommt. Dazu brauche es Förderungen. Wagenhofer kann sich vorstellen, dass ein Drittel der Bund, ein Drittel die GCA bezahlt und ein Drittel über die Leitungstarife hereinkommt. "Bis jetzt haben wir aber noch keinen Termin bei der Ministerin bekommen. Und ohne deren Antrag kann der Finanzminister nicht fördern. Das Projekt ist eines von nationalem Interesse", sagt Wagenhofer.

7 Wie viel Gas fließt durch Österreich, wie viel brauchen wir selbst?

Österreich verbraucht 85 TWh im Jahr. Von Osten kommen derzeit 600 TWh, über die WAG können 90 TWh in eine und 70 in die andere Richtung transportiert werden.

8 Was sagt Leonore Gewessler dazu?

"Wir begrüßen die Ankündigung, bis 2027 zu bauen, das Projekt ist von zentraler Bedeutung", heißt es aus dem Ministerium. In Oberösterreich sei das Projekt aber noch nicht beantragt, für Gespräche stehe man jederzeit zur Verfügung. Mit der erteilten Genehmigung durch die E-Control sei aber ein Rechtsanspruch der GCA auf Erstattung der Investitionskosten verbunden. Die GCA trage daher kein Risiko.

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher