Gasbohrungen in Molln: Naturschützer warnen vor Umweltfolgen

Die öffentliche Auseinandersetzung um das mögliche Gasvorkommen in der Nationalparkgemeinde Molln geht in die nächste Runde. Wie berichtet, wird nahe dem Naturschutzgebiet Jaidhaus Gas mit einer Gesamtenergiemenge von 270 Terawattstunden (der Jahresverbrauch in Österreich beträgt 96 TWh) vermutet – zu einem hochgerechneten Wert von bis zu 10 Milliarden Euro. Die österreichisch-australische Gasförderungsfirma ADX hat Probebohrungen auf einer Fläche von 5100 Quadratmetern beantragt, ob sie durchgeführt werden dürfen, entscheidet die Naturschutzbehörde des Landes Oberösterreich. Der Abschluss des Verfahrens wird in einigen Wochen erwartet.

Eine Stellungnahme dazu hat auch der oberösterreichische Ökologe Franz Essl eingebracht. Der „Wissenschafter des Jahres 2022“ hat die nahegelegenen Wiesen im Jaidhaustal vor 25 Jahren für seine Diplomarbeit erforscht. Er warnt vor der Zerstörung des Gebiets: „Die Errichtung einer Gasbohrinfrastruktur im direkten Nahbereich des Naturschutzgebietes hat unvermeidbare negative Auswirkungen auf hochgefährdete Arten und Lebensräume." Das würde den Zielen der europäischen FFH-Richtlinie (siehe Infobox) widersprechen. Unterstützt wird Essl vom Umweltdachverband. Dessen Präsident Franz Maier ist optimistisch, dass die Probebohrung nicht genehmigt wird: Aktuelle Artenfunde von Fledermäusen würden dagegen sprechen und weitere Erhebungen erfordern.

Der Sprecher der Mollner Bürgerinitaitve „Pro Natur Steyrtal“, Christian Hatzenbichler, wiederholte seine Vorwürfe, dass ADX seine Pläne in der Öffentlichkeit nicht vollständig darlege: In einer Unternehmenspräsentation für Investoren seien vier weitere mögliche Bohrplätze angezeichnet worden. Die Bürgerinitiative sei auch bereit zu klagen, sollte ADX-Chef Paul Fink die Aussage - es handle sich dabei um „Fake News“ - wiederholen. Eine solche gerichtliche Klärung würde Fink begrüßen – konfrontiert mit den Vorwürfen spricht die Firma erneut von Falschmeldungen, die verbreitet würden um Stimmung gegen die Gassuche zu machen. Die Bohrung befinde sich außerhalb des Naturschutzgebiets, weitere Aktivitäten müssten gesondert genehmigt werden.

