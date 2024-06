Gas: Prüfer warnen vor Versorgungslücken

Fast 350 Euro je Megawattstunde erreichten die Großhandelspreise für Gas im August 2022. Es war der Höchststand im Zuge der Marktverwerfungen, die nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sechs Monate zuvor ausgelöst worden waren. Lesen Sie hier: EU-Staaten beschlossen 14. Sanktionspaket gegen Russland Nur bedingt, hat der Europäische Rechnungshof in einem am Montag veröffentlichten Bericht festgestellt. Dafür wurde die Arbeit der EU-Kommission sowie der nationalen Behörden in