Gas kostet dreimal mehr als 2020: "Billiger wird es bis 2025 kaum werden"

Der europäische Gaspreis ist Ende der Vorwoche mit 56 Euro pro Megawattstunde (MWh) auf den höchsten Wert seit Februar gestiegen. Zwar sank er bis Dienstag an der Börse in Amsterdam wieder unter 50 Euro – dennoch: "Gas kostet ungefähr dreimal so viel wie vor drei Jahren", sagte Alfons Haber, Vorstand der Regulierungsbehörde E-Control, am Dienstag im OÖN-Gespräch anlässlich des Energietags 2023 der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich in Linz.