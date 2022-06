Gas-Embargo gegen Russland würde Oberösterreich am härtesten treffen

Ein Lieferstopp von russischem Gas hätte für Oberösterreich als Industriebundesland noch gravierendere Folgen als für die anderen Bundesländer. "In Oberösterreich brennt der Hut am meisten", sagte der Linzer Ökonom Friedrich Schneider, der im Auftrag der Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS) versucht hat, die Auswirkungen eines Gas-Embargos in Zahlen zu gießen.