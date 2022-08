Gas: Deutschland senkt die Mehrwertsteuer

Die Steuer soll von bisher 19 auf 7 Prozent verringert werden. Hintergrund für den Schritt ist die Gasumlage, die in Deutschland eingeführt wird: Ab Oktober können Importeure erhöhte Beschaffungskosten wegen des Ukraine-Krieges an die Verbraucher weitergeben. Zahlen müssen Private und Unternehmer. Mit der Entlastung würden Gaskunden insgesamt deutlich stärker entlastet, als sie durch die Gasumlage belastet würden, sagte Scholz. Er erwarte von den Unternehmen, dass sie die Steuersenkung eins zu eins an die Verbraucher weitergeben.