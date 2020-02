Gas: Billiger im Großhandel, aber nicht für den Endkunden

Dort liegt der Preis aktuell bei zehn Euro pro Megawattstunde (MWh). Zum Vergleich: Im September waren es noch 30 Euro/MWh, sagt Johannes Mayer, Leiter der Abteilung Volkswirtschaft in der E-Control. Private Haushalte spüren diese Preisentwicklung aber so gut wie nicht. Warum das so ist?

"Der Regulator vergleicht zum Teil Spotpreise und langfristige Beschaffungspreise. Tatsache ist auch, dass die Beschaffung für das jetzt verkaufte Gas vor einem Jahr stattfand, also zu deutlich höheren Preisen als jetzt. Die Energie AG steht seit einigen Jahren zu ihrer Preisgarantie, die jedenfalls bis 1. Jänner 2021 gilt", sagt Energie-AG-Sprecher Michael Frostel. Das Landesunternehmen würde über einen längeren Zeitraum und ohne Berücksichtigung nur kurzfristiger Rabatte zu den günstigeren Anbietern zählen.

Zwischen 4,21 und 11,50 Cent

Seitens der Linz AG heißt es: "Wir haben vorausschauend reagiert. So werden wir Mitte März unsere Kunden informieren, dass unser Erdgas-Preis-Rabatt von rund acht Prozent samt Preisgarantie automatisch bis 30. April 2021 verlängert wird." Die Linz AG betonte außerdem die "riesige Versorgungssicherheit", die man bieten könne.

Eine Kilowattstunde Gas kostet einen durchschnittlichen Haushalt mit 15.000 kWh Jahresverbrauch im Netzgebiet Oberösterreich beim teuersten Lieferanten 11,50 Cent, beim Landesversorger 6,94 Cent und beim günstigsten Anbieter 4,21 Cent. Das ergeben Berechnungen von E-Control (Stand 17. Jänner 2020).

Österreichweit gibt es rund eine Million Anschlüsse, ein Siebentel davon in Oberösterreich.

