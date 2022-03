Gas-Bevorratung auf neue Beine stellen

Man arbeite an einer Diversifizierung der Lieferländer und an der Gasbevorratung, sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Dienstag.

Im vergangenen Jahr habe Österreich vor dem Winter recht niedrige Füllstände in den Gasspeichern gehabt. Die Frage sei, ob diese ausreichen oder ob nicht eine strategische Reserve zu überlegen sei, so die Ministerin. Eines der wichtigsten Instrumente, um der Abhängigkeit von russischem Gas und von fossilen Energieträgern gegenzusteuern, sei der Klima- und Energiefonds, so Gewessler. Dieser startet mit knapp 300 Millionen Euro Budget ins neue Förderjahr 2022.

Nach dem ÖAMTC kritisierte gestern auch der deutsche Autofahrerclub ADAC, dass trotz wieder sinkender Rohölpreise der Sprit an den Zapfsäulen weiter teuer bleibt.