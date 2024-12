Garnelenzucht in Seekirchen ist Sanierungsfall

Für viele hiesige Esser mögen Garnelenzuchten in Österreich exotisch wirken, es gibt aber doch einige in mehreren Bundesländern. In Seekirchen ist nun die Salzburg Garnelen GmbH allerdings nach nur einem knappen Jahr der Geschäftstätigkeit zahlungsunfähig geworden. Eine Sanierung soll laut der Firma, die wie die anderen österreichischen Anbieter "eine gesunde, chemie- und antibiotikafreie Garnelenproduktion" verspricht, aber versucht werden, teilte der KSV1870 am Montag mit.

Eröffnet wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Salzburg über Eigenantrag. Die Passiva belaufen sich auf knapp 450.000 Euro. Die Garnelen wurden im Raum Salzburg verkauft. Heimische Garnelen, die beispielsweise als "Alpengarnelen" vermarktet werden, werden gerne auch in der Gastronomie angeboten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper