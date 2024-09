Gallspacher Baufirma und Schlierbacher Baustoffhändler gehen in Konkurs

Zwei Unternehmen aus dem Bausektor in Oberösterreich sind zahlungsunfähig, wie die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und AKV berichten: MA-Bau in Gallspach und Mareiner Altholz in Schlierbach. In beiden Fällen haben die Schuldner selbst am Montag ein Konkursverfahren beantragt.

Bei der Baufirma MA-Bau sind 18 Dienstnehmer und rund 100 Gläubiger betroffen. Aktiva von rund 103.000 Euro stehen Passiva von 3,1 Millionen Euro gegenüber. Das Unternehmen hat sich erst Anfang September von my home auf MA-Bau umbenannt, der Sitz wurde von Marchtrenk nach Gallspach verlegt. Als Ursachen für die Pleite werden die schlechte Entwicklung im Einfamilienhausbau und ausgebliebene öffentlich angekündigte Unterstützungen angegeben.

Beim Baustoffhändler Mareiner Altholz sind neun Dienstnehmer und rund 60 Gläubiger betroffen. Aktiva von rund 780.000 Euro stehen Passiva von 2,8 Millionen Euro gegenüber. Das Unternehmen ist Teil der steirischen Mareiner Gruppe. Über zwei andere Firmen der Gruppe wurde in Leoben ein Konkursverfahren beantragt. Als Ursachen für die Pleite werden massiv gestiegene Lohnkosten, Anlaufschwierigkeiten einer neuen Drei-Schicht-Plattenproduktion und negative Marktentwicklungen angegeben.

Beide Unternehmen sollen geschlossen und vom Masseverwalter verwertet werden.

