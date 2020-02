Funkenflug in Schärding und Neuhaus am Inn

Unter dem Motto „erleben2“ wollen die beiden Bürgermeister, Franz Angerer aus Schärding und Josef Schifferer aus dem bayrischen Neuhaus am Inn, den grenzübergreifenden Standort gemeinsam langfristig weiterentwickeln und stärken. Seit Februar 2018 ist die Gemeinde Neuhaus am Inn zusammen mit der Stadtregion Schärding als grenzübergreifendes Mittelzentrum im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) festgeschrieben. Erste Projekte fanden unter anderem auf Arbeitskreis- und Vereinsebene bereits statt. Die Zusammenarbeit verfolgt das Ziel, über die eigenen Gemeindegrenzen hinweg als gemeinsamer, attraktiver Lebens-, Wohn-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort wahrgenommen zu werden.

Unter dem Slogan „erleben hoch zwei“ werden sich künftig alle grenzübergreifenden Aktionen, Projekte und Veranstaltungen des Mittelzentrums präsentieren. „Neben dem Inn und der gemeinsamen Geschichte ist es in erster Linie der hohe Erlebniswert, der die beiden Orte auszeichnet. Engagierte Menschen, die ihren Lebensraum weiter entwickeln wollen, machen den Standort Neuhaus-Schärding aus. All diese Gedanken sind in die neue Wort-, Bildmarke und das Kommunikationskonzept eingeflossen“, sagt Projektkoordinatorin Stefanie Wölfl.

Geplante Projekte 2020

Das Mittelzentrum Neuhaus-Schärding beteiligt sich in diesem Jahr an der Dreiländer-Regionalmesse „Passauer Frühling“ von 21. bis 29. März. „Diese bietet eine gute Gelegenheit sich als attraktiver Lebens- und Arbeitsstandort in seiner ganzen Vielfalt zu präsentieren: als Ausflugsziel für das Wochenende, zum Einkaufen oder zum Besuch von Veranstaltungen. Auch Unternehmen können sich bei der Messe vorstellen“, sagt Wölfl.

Highlight wird das grenzübergreifende Kunst- und Kulturfest „Funkenflug“ von 26. bis 27. Juni. Die beiden Kulturvereine in Schärding und Neuhaus organisieren an diesen beiden Tagen ein hochkarätiges Programm aus Musik und bildender Kunst mit abschließendem Sonnwendfeuer. Bespielt werden dabei Schlosspark, Kulturgarten, Kloster Neuhaus, Kubinsaal, die Innbrücke sowie Galerien und Ateliers in Schärding.

Die „INNChallenge“ ist eine Spenden-Veranstaltung von acht Extremsportlern aus Schärding und Umgebung, die den Inn vom Ursprung bis zur Mündung mit Rad, Kajak und im Lauf meistern und am 1. Mai in Schärding-Neuhaus eintreffen werden. Abschließend findet am Stadtplatz in Schärding mit Eintreffen aller Sportler eine Spendengala mit Maifeier statt.