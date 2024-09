Für Runtastic ist die Zeit abgelaufen: Adidas sperrt Österreich-Standorte zu

Für manche Mitarbeiter kam es überraschend, andere hatten schon mit etwas Ähnlichem gerechnet. Für 9.30 Uhr war gestern kurzfristig in der Zentrale in Pasching eine Betriebsversammlung anberaumt worden. Dabei erklärte Runtastic-Chef Scott Dunlap gemeinsam mit Spitzen von Adidas in knappen 30 Minuten, dass man "die digitalen Kompetenzen an den zentralen Standorten Amsterdam, Saragossa sowie der Konzernzentrale in Herzogenaurach bündelt" und die Büros in Pasching, Wien und Salzburg