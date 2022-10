"Für Nahversorger verheerend"

Der Vorstand der Handelskette Spar drückt in einem offenen Brief an die Politik seine große Sorge bezüglich des geplanten Energiekostenzuschusses für Unternehmen aus. Die Bestimmungen würden so wirken, dass wichtige Marktteilnehmer, "wozu auch unsere vielen familiengeführten Spar-Einzelhandelsbetriebe gehören, von dieser Förderung ausgeschlossen werden" – unter anderem, weil die Deckelung auf Unternehmens- statt Betriebsebene fixiert sei. "Völlig unverständlich" sei die Beschränkung des Förderzeitraums bis September 2022, weil die Energiekosten in den kommenden Monaten nicht sinken würden. Die Folgen für die österreichische Wirtschaft und die Nahversorgung wären "verheerend".