Für Geschenke werden zwei Milliarden Euro ausgegeben

Tannenbäumchen, Christbaumkugeln, Pakete: Zahlreiche Schaufenster sind bereits für Weihnachten herausgeputzt. Und das aus gutem Grund: Denn für den Handel ist das vierte Quartal die wichtigste Zeit des Jahres. Rund zwei Milliarden Euro Umsatz werden in der Weihnachtszeit erzielt. 1,6 Milliarden Euro (82 Prozent) entfallen auf den stationären Handel.

"Das vierte Quartal entscheidet das Jahresergebnis", sagt Ernst Gittenberger. Der langjährige Projektleiter der KMU Forschung ist seit kurzem Leiter des neuen "JKU Centre of Retail and Consumer Research" in Linz. Gemeinsam mit Christoph Teller, Vorstand des Marketing-Instituts, präsentierte er bei einer Veranstaltung des Export Club Oberösterreich am LIT die Prognosen für das Weihnachtsgeschäft. Erstmals wurde erhoben, wie die unterschiedlichen "Einkaufstypen" den Online- sowie den stationären Handel beeinflussen.

87 Prozent der Österreicher wollen heuer Weihnachtsgeschenke kaufen, sagt Gittenberger. Der stationäre Handel dominiere nach wie vor, verliere aber an Bedeutung: Einkaufsstraßen und Innenstadtgeschäfte müssten mit leichten Umsatzrückgängen rechnen. Der Onlinehandel wachse dynamisch, allerdings von einem niedrigen Niveau aus. Das Internet ist mit 55 Prozent die wichtigste Informationsquelle: Eine informative Homepage ist für alle Händler Pflicht.

Keine reinen Onlinekäufer

Für den stationären Einzelhandel ist das vierte Quartal dennoch eine Hoch-Zeit: "96 Prozent kaufen ihre Geschenke im stationären Handel, 53 Prozent auch über das Internet. Den reinen Online-Einkäufer gibt es nicht", sagt Teller. Das Internet sei nicht das typische Einkaufsmedium in der Weihnachtszeit, werde aber dennoch ein Umsatzplus einfahren. Die Jagd nach Geschenken hat bereits begonnen: 16 Prozent haben bereits Einkäufe getätigt.

Obwohl sich das Konsumklima verbessere, sei der Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft verhalten, sagt Teller: Wer profitieren wolle, müsse sich klar positionieren und "seinem" Einkaufs-Typen etwas bieten: Für die "Hedonisten" sei Einkaufen Spaß. Sie sind typischerweise auf Einkaufsstraßen anzutreffen, aber der Einkauf im Internet bereite zunehmend Vergnügen.

Schnelle Preisvergleiche und Schnäppchen machen den Onlinehandel für "Preiskäufer" attraktiv. "Utilitaristen" seien typische Last-Minute-Käufer mit überdurchschnittlich hohen Ausgaben – und damit eine Bank für den stationären Handel.

Einkaufsstraßen sprechen auch sogenannte "Erlebnis-Shopper" an, für die Einkaufen zum Event wird: Sie haben die höchsten Ausgaben aller Befragten und sind zusätzlich eine Zielgruppe für Einkaufs- und Fachmarktzentren. Auch unter "Sozial-Shoppern", die beim Einkaufen gerne andere treffen sowie Beratung wollen, seien Einkaufszentren gefragt.

In Zahlen

10 % der Gesamtausgaben fließen zu den „Big Playern“ Amazon, Alibaba, Zalando & Co. Der Kaufkraftabfluss ins Ausland liegt bei 200 Millionen Euro.

88 Prozent der Online-Geschenkekäufer bestellen bei Amazon.

55 % informieren sich online, bevor sie auf Geschenkejagd gehen. Das Internet ist damit die mit Abstand wichtigste Infoquelle. Soziale Medien (acht Prozent) gewinnen an Bedeutung.

Artikel von Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft e.prechtl@nachrichten.at