"Für drei nimm einen": Warum die Arbeitslosigkeit in Oberösterreich so stark steigt

30.493 Personen waren Ende Mai in Oberösterreich beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos gemeldet: Das ist ein Plus von 20,8 Prozent im Jahresvergleich und der höchste Anstieg aller Bundesländer. Die Landesgeschäftsführerin des AMS, Iris Schmidt, führt dies vor allem auf die wirtschaftliche Struktur in Oberösterreich zurück: „Der produzierende Bereich hat große Probleme.“.