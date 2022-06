Für die Radbranche läuft es rund

Das Fahrrad ist für immer mehr Menschen nicht nur ein beliebtes Verkehrs-, Freizeit- und Transportmittel: Es ist auch ein Wirtschaftsfaktor. So erzielte die Radwirtschaft 2019 Wertschöpfungseffekte in Höhe von 2,9 Milliarden Euro und ist damit so groß wie die Telekommunikationsbranche: Mitberücksichtigt sind hier nicht nur die direkten Effekte (Produktion, Handel, Reparatur), sondern zum Beispiel auch indirekte Effekte wie der Bau von Infrastruktur. Das geht aus der Studie "Wirtschaftsfaktor Radfahren" im Auftrag der Klimaschutzinitiative "klimaaktiv mobil", angesiedelt im Klimaschutzministerium, hervor. Die Ergebnisse wurden gestern, Freitag, veröffentlicht: Am 3. Juni wird international der "Tag des Fahrrads" begangen.

Im Vergleich zu 2009 konnte die Bruttowertschöpfung verdoppelt werden. Am stärksten profitieren demnach die mit dem Radtourismus verbundenen Sektoren (Beherbergung, Gastronomie), es folgen der Einzelhandel, die Produktion sowie Dienstleistungen des Sports (Radveranstaltungen, Betrieb von Anlagen).

46.100 Arbeitsplätze können dem Radsektor zugerechnet werden: Spitzenreiter unter den Bundesländern ist mit 8873 Beschäftigten Tirol vor Kärnten und Salzburg, Oberösterreich liegt mit 5800 Beschäftigten auf Platz vier.

1000 Fahrräder am Tag

Der Anteil der E-Bikes in Österreich lag laut Zahlen des Verbands der Sportartikelerzeuger und Sportausrüster im Vorjahr bei 45 Prozent. Von dieser Entwicklung profitiert auch der größte oberösterreichische Produzent, KTM Fahrrad mit Sitz in Mattighofen: 385.000 Fahrräder wurden im Vorjahr produziert, davon waren mehr als 200.000 mit einem Motor ausgestattet. Die 600 Mitarbeiter stemmen die Produktion von bis zu 1000 Fahrrädern am Tag. (prel)

3 Fragen an... Christian Gratzer

Pressesprecher Verkehrsclub Österreich

1. Welchen Stellenwert hat das Fahrrad in Österreich?

Österreich hätte das Potenzial, ein richtiges Radfahrland zu werden: Befragungen zufolge steht zum Beispiel in 80 Prozent der oberösterreichischen Haushalte zumindest ein Fahrrad, 70 Prozent der Menschen benutzen es auch regelmäßig. Dazu kommt ein starkes Klimaschutzbewusstsein. Dennoch sind vier von zehn Autofahrten kürzer als fünf Kilometer.

2. Woran liegt das?

Um das Potenzial zu nutzen, braucht es eine gute Infrastruktur: Das gilt einerseits für die Städte, aber auch für die Regionen. Menschen benutzen für Besorgungen doch wieder das Auto, weil der einzige Weg ins Ortszentrum die stark befahrene Fernstraße ist. Dabei zeigt uns die Erfahrung, dass die Infrastruktur auch genutzt wird, wenn sie vorhanden ist. Denn man ist nicht nur klimaschonend, sondern auch kostengünstig unterwegs. Ganz wichtig ist auch, dass Bahnhöfe mit dem Rad erreichbar sind. Viele haben ein Zweitauto nur deshalb, um zum Zug zu fahren.

3. Was können wir von anderen Ländern lernen?

Fahrradländer wie die Niederlande zeigen uns, dass die Infrastruktur der zentrale Punkt ist. Dann können alle Bevölkerungsgruppen, von Kindern bis hin zu Älteren, mobil sein. Dort gibt es zum Beispiel auch kaum Straßen, wo Autos parken. Daher bleibt mehr Platz für Radwege. In Österreich ist Vorarlberg Vorreiter: Der Radverkehrsanteil ist hier mehr als doppelt so hoch wie im Österreich-Schnitt.