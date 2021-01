Fünf punkte Gegen Stromausfälle

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Nach dem Beinahe-Blackout am 8. Jänner dieses Jahres hat gestern der Branchenverbandein Fünf-Punkte-Programm vorgelegt, um die Versorgungssicherheit auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. "Die massive Störung im europäischen Stromnetz ist ein Weckruf. Versorgungssicherheit ist keine Selbstverständlichkeit", sagte, Präsident des Verbandes.Die Stromwirtschaft fordert daher mehr Problembewusstsein bei allen Beteiligten, auch bei den Stromkunden. Der Ausbau der Strom-Infrastruktur müsse beschleunigt werden, auch im Hinblick auf die geplanten Ziele der Regierung, die Stromversorgung bis 2030 auf erneuerbare Quellen umzustellen. Thermische Kraftwerke spielten bei der Wahrung der Versorgungssicherheit eine zentrale Rolle. Daher müssten so schnell wie möglich Szenarien für den Einsatz von "grünem Gas" entwickelt werden.