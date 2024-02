Führungswechsel beim Börsespiel

Hauptpreis in der Schülerwertung: ein nagelneues E-Bike

Spielerisch und ohne Risiko die Welt der Finanzmärkte erkunden: Dafür steht das OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich. Jeder Teilnehmer erhält ein fiktives Startkapital von 50.000 Euro, um weltweit an den Finanzmärkten zu investieren. Es können alle Wertpapiere, die auf der Homepage unter oon-boersespiel.at angeführt sind, fiktiv gekauft und verkauft werden.

Am Wochenende hat es in allen Kategorien Führungswechsel gegeben: Bei den Erwachsenen führt Martina Stadler (+8,59 Prozent) vor Florentina Strasser (+8,04 Prozent) und Andreas Perci (+8,01 Prozent). Bei den Schülern liegt Martin Kobler (plus 8,01 Prozent) vorn, bei den Klassen das Polytechnikum Obernberg/Inn (+6,83 Prozent).

Auf die Sieger warten tolle Preise. Der Hauptpreis ist ein Suzuki Swift Hybrid clear im Wert von 16.990 Euro. Der Hauptpreis bei den Schülern ist ein E-Bike Hrinkow E-Force FS Shimano im Wert von 5249 Euro, zur Verfügung gestellt von den OÖN. Die beste Schulklasse darf zu einem LASK-Heimspiel inklusive Verpflegung in der Raiffeisen-Arena im Wert von 2000 Euro fahren.

