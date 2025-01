Führungswechsel bei Magenta 

Magenta-Chef Rodrigo Diehl wird ab 1. März das Deutschland-Geschäft der Konzernmutter Deutsche Telekom verantworten. Damit erhält er eine zentrale Rolle im Konzernvorstand des börsenotierten Telekom-Konzerns. Der 49-Jährige folgt dem bisherigen Deutschland-Chef Srini Gopalan nach, der zu T-Mobile USA wechselt. Über die Personalrochaden informierte das Unternehmen am Montag.

Diehls Nachfolge in Österreich übernimmt zusätzlich zu ihrer Funktion als Europa-Vorständin interimistisch Dominique Leroy, bis Diehls Nachfolge feststeht. Tim Höttges bleibt Konzernchef, der Aufsichtsrat verlängerte seinen 2026 auslaufenden Vertrag bis 2028.

Dominique Leroy übernimmt interimistisch. Bild: Magenta

Diehl sagt: "Ich bin sehr stolz auf all das, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren erreicht haben." Sein Ziel sei es, die Telekom in Deutschland auf Wachstumskurs zu halten.

Leroy blickt ihrer neuen Aufgabe bei der Österreich-Tochter optimistisch entgegen: "Österreich ist für die Deutsche Telekom ein sehr wichtiger Markt. Wir haben hervorragende Netze mit vielen Auszeichnungen und ein Team, das mit vollem Fokus auf die Kundinnen und Kunden arbeitet. Ich freue mich darauf, diesen Spirit weiter zu stärken und gemeinsam mit dem Magenta Team den erfolgreichen Weg von Rodrigo fortzuführen."

Magenta setzte 2023 mit rund 2200 Mitarbeitern 1,46 Milliarden Euro um. Das Unternehmen gehört mit A1 und Drei zu den großen Anbietern auf dem heimischen Markt.

