Führungswechsel bei der Drogeriekette dm

Die bisherigen Verantwortungsbereiche von Bauer in Marketing und Einkauf werden künftig von Marlene Draschwandtner (Sortiment) und Bernhard Moser (Marketing und OCR) wahrgenommen, die damit in die Geschäftsführung befördert werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Bauer ist Sohn des 2020 verstorbenen dm-Mitgründers Günter Bauer.

dm setzte mit mehr als 28.000 Mitarbeitern in Österreich und elf verbundenen Ländern in Süd- und Osteuropa zuletzt mehr als fünf Milliarden Euro um.

