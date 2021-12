Führungswechsel bei der AUA

Das gab die AUA gestern, Freitag, bekannt.

Von Hoensbroech war seit August 2018 an der Spitze der Lufthansa-Tochter. Sein Vertrag wäre noch bis 2026 gelaufen. Der Deutsche geht mit seiner Familie nach Kanada und wird Chef der kanadischen Fluglinie WestJet werden. Aus Wettbewerbsgründen werde er die AUA mit sofortiger Wirkung verlassen, heißt es dort.

Seine Nachfolgerin, Annette Mann, bringt für den Lufthansa-Konzern Erfahrung in der Luftfahrt mit. Die 43-Jährige sitzt derzeit in der Schweizer Luftfahrtstiftung, im Aufsichtsrat der Lufthansa CityLine und ist Beiratsvorsitzende der Help Alliance GmbH.

Impfpflicht auf Langstrecke

Zudem gab die AUA gestern bekannt, auf der Langstrecke für Piloten und das Kabinenpersonal ab 1. Jänner eine Corona-Impfpflicht einzuführen. Grund ist die Omikron-Variante, die zu strengeren Einreisebestimmungen in vielen Ländern führt. Genesene sind von der Impfpflicht ausgenommen.