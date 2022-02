"Führungskräfte, die kontrollieren, sind ein Auslaufmodell"

"Es hat keinen Sinn, als Unternehmen den Beschäftigten falsche Versprechen zu machen", sagte Sandra Bascha, Kommunikationschefin von New Work SE in Österreich, bei den Digital Talks der OÖN und der Sparkasse Oberösterreich. New Work SE mit Sitz in Hamburg und Österreich-Zentrale in Wien vereint Marken wie Xing und kununu unter seinem Dach. Der Digital Talk zum Nachsehen:

Gerade jetzt in Pandemiezeiten müssten sich Firmen "klar werden, wofür sie als Unternehmen stehen", sagte Bascha. Einer aktuellen Studie von New Work SE zufolge stelle sich ein Viertel der Arbeitnehmer die Sinnfrage, was ihre Beschäftigung betreffe. Zudem hätten sich die Ansprüche durch die Digitalisierung grundlegend verändert. So würden etwa 45 Prozent der Arbeitnehmer einen Job ablehnen, der keine flexiblen Arbeitszeiten hat. Jeder Dritte gibt laut Bascha an, dass ein Arbeitsplatz ohne die Möglichkeit von Homeoffice gar nicht mehr infrage komme. "Dieser Effekt wird auch die Pandemie überdauern", sagt die Kommunikationsexpertin.

Vom Chef zum Teamspieler

Aber nicht nur die Einstellung von Mitarbeitern, sondern auch die Rolle von Führungskräften ändere sich. "Jene, die delegieren und kontrollieren, sind ein Auslaufmodell", sagt Bascha. Wichtig seien aus Sicht eines Chefs oder einer Chefin drei Punkte: Mitarbeiter zu inspirieren und zu motivieren, mehr mit der Belegschaft zu kommunizieren und sich selbst regelmäßig zu reflektieren. Führungskräfte müssten sukzessive vom traditionellen Berufsverständnis abrücken und mehr in die Rolle eines Teamspielers schlüpfen.

Kein Abgesang auf das Büro

Laut Bascha hat dies auch mit der im Unternehmen vorgelebten Kultur zu tun. Dies fange bei den Büroräumlichkeiten an, gehe über den Einstellungsprozess und ziehe sich bis hin an die Firmenspitze. "Der Mensch soll dabei in den Vordergrund rücken", sagte Bascha.

Im Gegensatz zu vielen anderen Branchenkennern erteilt die Kommunikationsexpertin der Zukunft des klassischen Büros noch keine Absage. Ein Büro sei ein "Spiegel der Unternehmenskultur, ein Ort, wo man nicht immer hin muss, sondern hin will". Daran ändere auch die zunehmende Nachfrage nach Homeoffice nichts.

Das Büro werde sich aber verändern. Bei New Work SE in Wien etwa wurde auf Initiative der Mitarbeiter kürzlich ein Eltern-Kind-Büro gebaut, das Beschäftigten mit Nachwuchs das Arbeiten erleichtern soll. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Option freier Platzwahl sowie verschiedene Rückzugsräume geschaffen. Das fördere den sozialen und kulturellen Austausch, sagte Bascha.