Frühwarnstufe ausgerufen

Die Gaslieferungen würden unverändert laufen, die Gasspeicher seien zu 13 Prozent gefüllt, was in dieser Jahreszeit normal sei. Dennoch hat die Regierung (ebenso wie die deutsche) die Frühwarnstufe für den Gas-Notfallplan ausgerufen. Das ist streng genommen nur eine Maßnahme ohne Folgen. Die Gaslieferungen würden "engmaschiger überwacht", sagt Ministerin Leonore Gewessler.

Im mehrstufigen Notfallplan kommt es erst in Phase 2 zu einem Versorgungsengpass, der Marktpreis steigt, Ersteres ist aber noch nicht der Fall. Aber schon das Ausrufen der Frühwarnstufe erhöht die Preise. In Phase 3 werden die Großverbraucher aufgerufen, den Verbrauch einzuschränken. Großverbraucher, die sich nicht daran halten, müssen Strafe zahlen. Der Notfallplan ist dem Vernehmen nach alles andere als ausgereift. Die E-Control versucht in Gesprächen auszuloten, wer wann worauf verzichten könnte. Fest steht, dass Haushalte und Gaskraftwerke bevorzugt beliefert werden.

Russland hat ja verlangt, dass Gaslieferungen in Rubel bezahlt werden. Nach der Weigerung der EU hat Moskau das Drohszenario verschärft, am Mittwoch aber etwas zurückgezogen. Am Abend gab Deutschlands Regierungssprecher bekannt, dass Russlands Präsident Wladimir Putin dem deutschen Kanzler Olaf Scholz zugesichert habe, dass europäische Unternehmen ihre Rechnungen für russisches Gas weiterhin in Euro begleichen können.