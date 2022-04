Frühjahrstagung im Zeichen von Krieg und Corona

Finanzminister, Zentralbanker, Beamte sowie Finanz- und Entwicklungsexperten aus aller Welt sind seit gestern, Montag, in der US-Hauptstadt zugegen. In Washington haben der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank ihre jährliche Frühjahrstagung begonnen. Überschattet wird das Treffen heuer von den Folgen der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Zentrale Themen bei den Beratungen werden daher die Bekämpfung der Inflation, die Entwicklung der Weltwirtschaft, der Kampf gegen die Pandemie und das Verhindern einer neuen Hungerkrise in ärmeren Ländern sein.

Österreichs Finanzminister Magnus Brunner reist am Donnerstag nach Washington. Gestern verwies er auf die Leistungen Österreichs: "Im März hat die Weltbank bereits angekündigt, 645 Millionen Euro für Kredite und Hilfen in der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Österreich beteiligt sich mit zehn Millionen Euro an diesem Programm."

Mittlerweile sei das Programm auf mehr als 900 Millionen Euro ausgeweitet worden. Eine weitere Milliarde an Sofortunterstützung sei kürzlich mit Zustimmung aller Geber, darunter Österreich, zugesagt worden. Damit unterstütze man die Hilfe vor Ort und gebe der ukrainischen Regierung in schwierigen Zeiten eine Finanzierungsmöglichkeit auf den internationalen Märkten. Österreich habe langjährige Erfahrungen bei Finanzierungen in Osteuropa, sagte Brunner.

Das internationale Treffen in Washington findet teils als Präsenzveranstaltung und teils online statt. Auch hochrangige Politiker aus der Ukraine werden erwartet.