"Früher war es ein Rekord, heute ist es Durchschnitt"

200 bis 500 Hitzetote sind jährlich in Österreich zu beklagen. Säuglinge, Kleinkinder, Ältere, chronisch Kranke und sozial Benachteiligte sind besonders betroffen. Die Bundesregierung hat die steigende Zahl an Hitzetagen zum Anlass genommen, den nationalen Hitzeschutzplan, den es seit 2017 gibt, zu überarbeiten. Gesundheit Österreich hat im Auftrag von Gesundheitsminister Johannes Rauch die nationalen Pläne an internationale Standards angepasst.

"Was früher Rekord war, ist heute Durchschnitt", sagte Andrea Schmidt von der Gesundheit Österreich. Daher soll die Bevölkerung besser über Maßnahmen informiert werden. Die Bundesländer sollen ihren Austausch intensivieren. Werden extreme Temperaturen erreicht, informiert die GeoSphere Austria die Bundesländer, die mit Gesundheitseinrichtungen und Sozialeinrichtungen kommunizieren. Zudem soll es bei Hitzewellen künftig mehr Handlungsempfehlungen via Anzeigen geben.

Das Gesundheitsministerium hat auch wieder das Hitzetelefon unter der Nummer 0800 880 800 etabliert.

