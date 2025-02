Fronius-Konzern stellt sich neu auf und legt die drei Sparten zusammen

Der Technologiekonzern Fronius stellt sich neu auf. Die Strukturen, die sich über die Jahre des Wachstums entwickelt haben, werden gestrafft, um die Kräfte zu bündeln und Doppelgleisigkeiten zu beseitigen. Konkret legte das Unternehmen diese Woche die drei Sparten Solar Energy (Photovoltaik-Wechselrichter), Schweißtechnik und Batterieladetechnik zusammen – den Vertrieb, das Marketing und andere Aktivitäten sowohl in der Zentrale in Wels als auch in den weltweit 38 Tochtergesellschaften.