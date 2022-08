Streamen, Homeoffice, kurz die zunehmende Digitalisierung haben die Nachfrage nach stabilem und schnellem Internet rasant wachsen lassen. 90 Prozent der Daten, die über die Internet-Netze fließen und diese zum Glühen bringen, sind erst in den vergangenen beiden Jahren entstanden, sagte Dominique Leroy, Europa-Chefin der Deutschen Telekom (DT), am Dienstag bei einem Pressegespräch in Wien. Dieses exponentielle Datenwachstum wird weitergehen und Österreichs Internet zum Glühen bringen.