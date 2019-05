Fressnapf will zum "Dienstleister für Haustierbesitzer" werden

Wo ist der nächste Tierarzt? Wo finde ich eine Spielwiese, einen Trainingsplatz oder einen Hundefriseur? Das auf Haustiere spezialisierte Unternehmen Fressnapf Österreich will sich von der Tierfutter- und Tierzubehörkette zu einem "Dienstleister für Tierbesitzer" entwickeln: "Wir möchten unseren Kunden Möglichkeiten und Ratschläge rund ums Thema Tier bieten", sagt Fressnapf-Österreich-Geschäftsführer Hermann Aigner im Gespräch mit den OÖN.

Der Andorfer (Bez. Schärding) steht seit 2016 an der Spitze der Fressnapf Österreich GmbH aus Salzburg. Das Unternehmen gehört zur Fressnapf Holding SE mit Sitz im deutschen Krefeld, der größten Fachhandelskette für Tiernahrung in Europa. Aktuell baut Fressnapf sein Filialnetz in Oberösterreich weiter aus: 24 Geschäfte gibt es, genauso viele wie in Wien. Anfang 2020 soll ein weiteres in der Nähe der PlusCity in Pasching aufsperren.

Weitere 700.000 Euro werden heuer in die Optimierung bestehender Filialen investiert. Die hohe Zahl an Filialen sei richtig, so Aigner: Die Kunden müssten zum Teil weit fahren, manche Standorte seien überlastet.

Spätstarter im Onlinehandel

Fressnapf hat 2018 in Oberösterreich mit 130 Mitarbeitern einen Nettoumsatz von 21,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Österreichweit waren es 173,5 Millionen Euro. Der Onlineshop startete erst im Herbst des Vorjahres, entwickelt sich laut Aigner aber gut.

Wachsen will das Unternehmen mit einem breiteren Sortiment und speziellerer Beratung: Ernährung sei ein wichtiges Thema, da immer mehr Haustiere Allergien entwickeln würden. 1000 Mitarbeiter sind für das Unternehmen tätig. Im Zoofachhandel würden ganz neue Berufsfelder entstehen, so Aigner: So bekommen die Kunden in den heimischen Filialen etwa Hilfe von acht ausgebildete Katzenexperten.

Artikel von Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft e.prechtl@nachrichten.at